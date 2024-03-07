У жительницы Сумщины украли с карты огромную сумму средств: как действовала схема мошенников

В полиции в который раз призвали украинцев не сообщать секретные данные своих банковских карточек неизвестным.

За минувшие сутки 8 жителей Сумской области стали жертвами аферистов и потеряли свои сбережения на общую сумму около 413 000 гривен. Среди них жертвой мошенников стала 49-летняя женщина, потерявшая 236 500 гривен.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

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Отмечается, что в полицию обратилась 49-летняя жительница Сумы из сообщения, которое стало жертвой мошеннических действий. По словам потерпевшей, ей позвонило неизвестное лицо, которое представилось работником банка и рассказало, что с ее банковской картой неизвестные пытаются совершить мошеннические действия. Под предлогом сохранения денежных средств на счете заявительницы, псевдоработник банка узнав у женщины конфиденциальные данные банковской карты, завладел денежными средствами на сумму 236 500 гривен.

"В очередной раз к вам обращаемся: не сообщайте секретные данные своих банковских карт, доверяйте подозрительным собеседникам, проверяйте лично информацию. Также помните, что настоящий работник банка никогда не спрашивает пин-код, CVV код и срок действия вашей карты", — отметили в полиции.

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