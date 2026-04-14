У знаменитых на всю Украину аистов Грицика и Одарки пополнение (видео)

Аисты / © Pixabay

У знаменитых на всю Украину аистов Грицика и Одарки пополнение — первое яйцо.

В 2025 году у аистов вылупилось пятеро птенцов, однако самого младшего, которого пользователи назвали Катя, Грицик вынес из гнезда. О птице заботились люди вплоть до того момента, пока Катя не набралась сил и не улетела на зимовку со стаей птиц.

Остальные четыре птенца Грицика и Одарки успешно научились летать и покинули гнездо в конце июля 2025 года.

Уже больше трех лет украинцы наблюдают за жизнью гнезда в селе Леляки Полтавской области. Раньше там высиживали яйца и ухаживали за птенцами Одарка и Грицько, однако в 2025 году Одарка вернулась в гнездо с другой птицей, которую назвали Грициком.

Всего за четыре гнездовых сезона 2022-2025 год аисты воспитали 16 детей.

Как Одарка и Грицик отвоевали дом

Напомним, в этом году Одарка и Грицик задержались в теплых краях, чем воспользовалась молодая пара — Квитка и Лель. Новоселы неделю обживали пустое гнездо, но «хозяйка» Одарка, вернувшись первой, устроила настоящий дебош и выгнала конкурентку Квитку.

Через сутки прилетел Грицик и застал свою Одарку уже с новым кавалером Лелем. Ревнивый аист немедленно устроил драку и выгнал соперника вон. Теперь Одарка и Грицик летают есть только по очереди и ненадолго, потому что, очевидно, боятся снова потерять дом.