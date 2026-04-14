У знаменитых на всю Украину аистов Грицика и Одарки пополнение (видео)
В прошлом году аисты Грицик и Одарка поставили на крыло четверых птенцов, интересно, побьют ли на этот раз прошлогодний рекорд?
У знаменитых на всю Украину аистов Грицика и Одарки пополнение — первое яйцо.
В 2025 году у аистов вылупилось пятеро птенцов, однако самого младшего, которого пользователи назвали Катя, Грицик вынес из гнезда. О птице заботились люди вплоть до того момента, пока Катя не набралась сил и не улетела на зимовку со стаей птиц.
Остальные четыре птенца Грицика и Одарки успешно научились летать и покинули гнездо в конце июля 2025 года.
Уже больше трех лет украинцы наблюдают за жизнью гнезда в селе Леляки Полтавской области. Раньше там высиживали яйца и ухаживали за птенцами Одарка и Грицько, однако в 2025 году Одарка вернулась в гнездо с другой птицей, которую назвали Грициком.
Всего за четыре гнездовых сезона 2022-2025 год аисты воспитали 16 детей.
Как Одарка и Грицик отвоевали дом
Напомним, в этом году Одарка и Грицик задержались в теплых краях, чем воспользовалась молодая пара — Квитка и Лель. Новоселы неделю обживали пустое гнездо, но «хозяйка» Одарка, вернувшись первой, устроила настоящий дебош и выгнала конкурентку Квитку.
Через сутки прилетел Грицик и застал свою Одарку уже с новым кавалером Лелем. Ревнивый аист немедленно устроил драку и выгнал соперника вон. Теперь Одарка и Грицик летают есть только по очереди и ненадолго, потому что, очевидно, боятся снова потерять дом.