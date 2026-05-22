Олень Борис / © ТСН

Реклама

Зоозащитники рассказали о длительном процессе лечения оленя Бориса. Ветеринары столкнулись со сложностями из-за характера пациента. Пока состояние животного остается достаточно тяжелым.

Об этом пишет Wild Animals Rescue Center.

Ветеринары вынуждены придумывать новые методы, чтобы ввести лекарства.

Реклама

«Не без труда, ведь Борис терпеть не может уколы. Раньше еще удавалось как-то договориться, отвлечь или подойти незаметно. Но теперь он уже хорошо понимает, что к чему, и стоит только увидеть шприц, и начинается настоящая спецоперация с побегом», — рассказали специалисты.

Из-за такого поведения пациента специалистам пришлось изменить подход к введению инъекций, чтобы минимизировать травматизм и стресс.

Именно поэтому некоторые препараты приходится вводить дистанционно с помощью специального оборудования. И это совсем не о жестокости или желании испугать животное. Наоборот, мы можем провести лечение максимально спокойно и безопасно для всех. Ведь сильный стресс для больших диких животных тоже небезопасен», — отмечают специалисты.

Какое состояние Бориса

Несмотря на усилия команды, медицинские прогнозы по оленю остаются сдержанными.

Реклама

«К сожалению, общее состояние Бориса достаточно тяжелое, у него серьезные проблемы с внутренними органами, поэтому лечение будет длительным. Поэтому нам еще не раз придется идти на разные уловки и искать правильный подход, чтобы он меньше стряхивал во время процедур», — подчеркнули в организации.

Смотрители животного добавляют, что после каждой манипуляции Борис еще некоторое время смотрит на них очень мнительно. Однако специалисты непреклонны, ведь должны делать все необходимое, даже если это неприятные процедуры, чтобы Борис чувствовал себя лучше.

Олень Борис — последние новости

Напомним, оленю Борису, ранее попавшему в серьезное ДТП, ветеринары провели срочную операцию по удалению поврежденного рога из-за угрозы травмирования глаза.

Зоозащитники сообщили, что из-за истощенного состояния животного существовала высокая вероятность, что олень не выдержит анестезию. Впрочем, операция прошла успешно, а медикам удалось избежать значительной кровопотери.

Реклама

К слову, Борис, ранее попавший в ДТП в Ровенской области, второй раз оказался в аварии во время транспортировки в Центр спасения диких животных в Киевской области. К счастью, дополнительные травмы животное не получило.

Новости партнеров