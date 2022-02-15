"#UAразом": главные украинские телеканалы 16 февраля проведут общий телемарафон

На всех админзданиях страны завтра вывесят сине-желтое знамя, а в 10:00 исполнят гимн Украины.

Телемарафон национального единства покажут главные украинские телеканалы 16 февраля. Утром – с 8:00 до 10:00 и вечером – с 19:00 до 22:00, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Об этом рассказали в эфире ТСН.16:45 15 февраля.

Отмечается, что это одна из мер ко Дню единения — празднику, который накануне ввел президент Зеленский. В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства.

Кроме того, на всех админзданиях страны завтра вывесят сине-желтое знамя, а в 10:00 исполнят гимн Украины. В школах проведут уроки национального единства. А всех украинцев власти призывают вывешивать сообщения в соцсетях с хештегом "#UA вместе". Украинские дипучреждения за рубежом должны подсветить синим и желтым цветами.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на западную разведку, что именно 16 февраля возможно вторжение России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.