УБД без удостоверения: как восстановить документ и куда обращаться

Удостоверение УБД

Реклама

В Украине статус участника боевых действий (УБД) сейчас могут предоставить автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны или по личному заявлению. Однако на практике военные нередко сталкиваются с задержками, отказами в выдаче необходимых документов или их утратой.

Об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".

Как получить статус УБД

Основным механизмом является автоматическое оформление. Командир воинской части представляет рапорт, после чего уполномоченное лицо должно внести данные в Единый государственный реестр ветеранов войны в течение пяти дней от начала выполнения боевого задания.

Реклама

Если этого не произошло, военнослужащий может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию при Минобороны, МВД, СБУ или другом уполномоченном органе или подать заявление через портал «Действие». Комиссия должна принять решение в течение 30 календарных дней.

Если военная часть не реагирует

Одной из главных причин отказов является отсутствие справки о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6). Если военная часть не оформляет или не выдает ее, рекомендуется:

подать письменное заявление в воинскую часть;

обратиться с адвокатским запросом для истребования боевых приказов, журналов боевых действий и других документов;

направить жалобу в высшее командование, Министерство обороны, Военную службу правопорядка или Отраслевой государственный архив Минобороны;

в случае бездействия командование обратиться в административный суд.

Верховный Суд отмечает, что государственные органы не могут оставлять такие обращения без рассмотрения, а при необходимости должны пересылать их по принадлежности.

Какие документы могут подтвердить участие в боевых действиях

Если часть документов потеряна, следует собрать любые доказательства, подтверждающие выполнение боевых задач, в частности:

Реклама

записи в военном билете;

копии боевых приказов, рапортов и журналов боевых действий;

медицинские документы о ранении или контузии;

материалы служебных расследований;

командировочное удостоверение;

фото- и видеоматериалы с места выполнения задач.

Такие документы могут использоваться при рассмотрении дела комиссией или в суде.

Как восстановить удостоверение УБД

Если статус УБД уже присвоен, но удостоверение утрачено, повторно проходить процедуру не нужно.

Действующие военнослужащие представляют рапорт командиру воинской части, а уволенные со службы — заявление в ТЦК и СП.

Для получения дубликата обычно необходимы:

Реклама

заявление или рапорт;

копия паспорта;

копия РНОКПП;

две фотографии 3×4 см;

при наличии копия утраченного удостоверения или другие документы, подтверждающие присвоение статуса.

Действующие правила больше не требуют публиковать объявления о потере удостоверения или получать справку полиции.

Юристы отмечают: больше всего проблем с оформлением статуса УБД возникает не из-за отсутствия права на него, а из-за утраты документов, несвоевременного внесения данных в реестр или бездействия воинской части. В таких случаях рекомендуют собирать все доказательства участия в боевых действиях и, при необходимости, защищать свои права через суд.

Ранее мы писали, что в Украине участников боевых действий могут лишить статуса УБД, а также государственных льгот и социальных гарантий. Закон предусматривает несколько оснований для решения, которые остаются актуальными и в мае 2026 года.

Новости партнеров