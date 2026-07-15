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УБД без удостоверения: как восстановить документ и куда обращаться
Военнослужащие могут получить статус участника боевых действий автоматически или по личному заявлению.
В Украине статус участника боевых действий (УБД) сейчас могут предоставить автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны или по личному заявлению. Однако на практике военные нередко сталкиваются с задержками, отказами в выдаче необходимых документов или их утратой.
Об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".
Как получить статус УБД
Основным механизмом является автоматическое оформление. Командир воинской части представляет рапорт, после чего уполномоченное лицо должно внести данные в Единый государственный реестр ветеранов войны в течение пяти дней от начала выполнения боевого задания.
Если этого не произошло, военнослужащий может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию при Минобороны, МВД, СБУ или другом уполномоченном органе или подать заявление через портал «Действие». Комиссия должна принять решение в течение 30 календарных дней.
Если военная часть не реагирует
Одной из главных причин отказов является отсутствие справки о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6). Если военная часть не оформляет или не выдает ее, рекомендуется:
подать письменное заявление в воинскую часть;
обратиться с адвокатским запросом для истребования боевых приказов, журналов боевых действий и других документов;
направить жалобу в высшее командование, Министерство обороны, Военную службу правопорядка или Отраслевой государственный архив Минобороны;
в случае бездействия командование обратиться в административный суд.
Верховный Суд отмечает, что государственные органы не могут оставлять такие обращения без рассмотрения, а при необходимости должны пересылать их по принадлежности.
Какие документы могут подтвердить участие в боевых действиях
Если часть документов потеряна, следует собрать любые доказательства, подтверждающие выполнение боевых задач, в частности:
записи в военном билете;
копии боевых приказов, рапортов и журналов боевых действий;
медицинские документы о ранении или контузии;
материалы служебных расследований;
командировочное удостоверение;
фото- и видеоматериалы с места выполнения задач.
Такие документы могут использоваться при рассмотрении дела комиссией или в суде.
Как восстановить удостоверение УБД
Если статус УБД уже присвоен, но удостоверение утрачено, повторно проходить процедуру не нужно.
Действующие военнослужащие представляют рапорт командиру воинской части, а уволенные со службы — заявление в ТЦК и СП.
Для получения дубликата обычно необходимы:
заявление или рапорт;
копия паспорта;
копия РНОКПП;
две фотографии 3×4 см;
при наличии копия утраченного удостоверения или другие документы, подтверждающие присвоение статуса.
Действующие правила больше не требуют публиковать объявления о потере удостоверения или получать справку полиции.
Юристы отмечают: больше всего проблем с оформлением статуса УБД возникает не из-за отсутствия права на него, а из-за утраты документов, несвоевременного внесения данных в реестр или бездействия воинской части. В таких случаях рекомендуют собирать все доказательства участия в боевых действиях и, при необходимости, защищать свои права через суд.
Ранее мы писали, что в Украине участников боевых действий могут лишить статуса УБД, а также государственных льгот и социальных гарантий. Закон предусматривает несколько оснований для решения, которые остаются актуальными и в мае 2026 года.