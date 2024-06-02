Убедительные кадры: ВСУ дронами ликвидировали окупантов в Харьковской области (видео)

На видео люди могут увидеть, как работают их донаты.
Наше подразделение Wild Division мощно истребило российских окупантов на Харьковщине дронами "Дикие шершни". Так, бойцы установили на дроны мощную взрывчатку и ликвидировали многие пришедшие на украинскую землю враги.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Спасибо за работу! Увлекаемся. Собираем защитникам новую партию дронов. Присоединяйтесь донатом!", — написал он.
Напомним, потери России в войне в Украине в сутки составляют 1080 кафиров. ВСУ также уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем
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