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Убедительные кадры: ВСУ дронами ликвидировали окупантов в Харьковской области (видео)

Убедительные кадры: ВСУ дронами ликвидировали окупантов в Харьковской области (видео)

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Убедительные кадры: ВСУ дронами ликвидировали окупантов в Харьковской области (видео)

FPV-дрон взорвал целый взвод окупантов / Фото: скриншот с видео

На видео люди могут увидеть, как работают их донаты.

Наше подразделение Wild Division мощно истребило российских окупантов на Харьковщине дронами "Дикие шершни". Так, бойцы установили на дроны мощную взрывчатку и ликвидировали многие пришедшие на украинскую землю враги.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ дронами ликвидировали оккупантов в Харьковской области

ВСУ дронами ликвидировали оккупантов в Харьковской области

"Спасибо за работу! Увлекаемся. Собираем защитникам новую партию дронов. Присоединяйтесь донатом!", — написал он.

Напомним, потери России в войне в Украине в сутки составляют 1080 кафиров. ВСУ также уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем

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