Ермак и Умеров отправляются в США для переговоров по дальнобойному оружию, однако их эффективность под вопросом.

Глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров отправятся в США. Там они попытаются убедить наших партнеров дать Украине разрешение атаковать объекты на территории РФ американским дальнобойным оружием. Однако военный обозреватель Денис Попович считает, что подобные переговоры вряд ли станут успешными.

Об этом он сказал в эфире Общественного радио.

"Украинская сторона делает много попыток, чтобы получить это разрешение, но пока безуспешно. Россия уже принимает меры, чтобы отодвинуть те цели, которые могут нас интересовать, за радиус действия этих боеприпасов. Если американская сторона потянет с этим вопросом еще какое-то время, то и смысл предоставления этого разрешения будет в значительной степени потерян", — говорит Попович.

По словам эксперта, речь идет об использовании двух видов вооружения. Это авиационные ракеты Stormshadow с дальностью 250-300 км и ATACMS с дальностью 300 км.

"Если честно, я даже не представляю, что должно произойти, чтобы США наконец-то предоставили нам это разрешение. Если раньше говорили о каких-то "красных линиях", вызванных нашими действиями, то после того, как мы зашли в Курскую область, ничего особенно не произошло. Даже тот обстрел, который был в понедельник, я не считаю местью за Курск, поскольку он очевидно планировался заранее", — считает обозреватель.

Попович говорит, что "красные линии", устанавливаемые Соединенными Штатами, крайне сомнительны, поскольку они постоянно меняются. Украина ударила по Крымскому мосту, атаковала цели на территории РФ, зашла в Курскую область, однако реакции Запада на эти действия не последовало.

Попович отмечает, что партнеров можно убедить дать новые разрешения не столько словами, сколько конкретными действиями, в частности, продолжить продвижение на территорию России.

По словам эксперта, предоставление оружия Украине стало в США политическим вопросом. Об этом свидетельствовало многомесячное отложение вопроса о военной помощи Украине на 61 млрд долларов. В то же время военный обозреватель считает, что предоставление разрешений бить дальнобойным оружием пока не рассматривается в политической плоскости.

Напомним, издание Politico заявило, что украинские власти якобы планируют представить США детальный список целей в России, которые могут быть уничтожены украинскими военными, если Вашингтон снимет ограничения на использование оружия. Это последняя попытка убедить администрацию США в необходимости снятия ограничений на использование американского оружия против России.

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