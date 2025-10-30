Убегает ли молодежь из Украины: что говорят пограничники о выезде мужчин 18–23 лет

Пересечение границы / © ТСН

Государственная пограничная служба Украины не ведет отдельной детальной статистики выезда граждан по возрастным категориям, однако фиксирует общую динамику движения лиц через государственную границу.

Об этом сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко в эфире "Утро.LIVE".

По его словам, пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 23 лет составляют незначительную долю от общего пассажиропотока. При этом молодые украинцы не только уезжают, но и активно возвращаются в страну.

"Да, мы видим движение граждан этой возрастной группы, но если сравнить с общим пассажиропотоком – это небольшое количество. Кроме того, среди них немало тех, кто наоборот въезжает в Украину", – отметил Демченко.

Он также подчеркнул, что сентябрь и октябрь были относительно спокойными месяцами: общий трафик через границу даже снизился.

"В сентябре мы зафиксировали примерно на миллион сечений меньше, чем в августе. Октябрь показал еще более низкие показатели. Так что говорить о каком-то массовом оттоке молодежи нет оснований", - добавил представитель.

По словам Демченко, основную долю пассажиропотока сейчас составляют женщины, дети и пожилые люди.

Ранее издание The Telegraph обнародовало данные, что после ослабления президентом Украины Владимиром Зеленским правил выезда для молодежи страну за последние два месяца покинуло около 100 000 украинских мужчин.