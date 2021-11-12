Убегал от копов и притворялся пассажиром: в Сумах задержали пьяного водителя маршрутки

Убегал от копов и притворялся пассажиром: в Сумах задержали пьяного водителя маршрутки

На мужчину составили два протокола.

В Сумах патрульным остановить пьяного водителя маршрутки помогли пешеходы.

Об этом рассказали 12 ноября в ТСН.12:00.

Позвонивший на "102" мужчина рассказал, что водитель пассажирского буса в состоянии сильного алкогольного опьянения собирается отъезжать от остановки. Копы догнали маршрутку, и когда подали водителю сигнал об остановке, он нажал на газ.

Убежал он недалеко: маршрутку остановили. Водитель быстро сориентировался: перебежал на заднее сиденье, чтобы прикинуться пассажиром, а потом еще и делал вид, что спит. Наконец, 61-летний мужчина признался, что действительно пил.

Новости Сум: пьяный водитель маршрутки перебежал в салон и притворился пассажиром

Правоохранители составили на водителя сразу два протокола: за отказ остановиться и проходить тест на алкоголь. Кроме того, его отстранили от вождения.

Как сообщалось, в Черновцах произошла авария. Пьяный водитель не справился с управлением и дважды врезался в дом. Свидетели вызвали копов. Нарушителя остановили. Драгер показал почти три промилле алкоголя в его крови. Это выше нормы в 14 раз. На водителя патрульные составили админпротокол, авто забрали на арестплощадку.

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