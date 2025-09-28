Корабль ЧФ РФ врезался в танкер, убегая от украинских дронов

Реклама

В Сеть слили доказательства кораблекрушения Черноморского флота РФ «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М». Судно в начале августа, уклоняясь от украинских морских беспилотников, столкнулось с гражданским танкером в Темрюцком заливе Азовского моря.

Об этом говорится в материале DEFENSE EXPRESS со ссылкой на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Российская сторона пыталась замолчать аварию, однако согласно следующим доказательствам, можно утверждать факт аварии:

Реклама

обнародована схема маневрирования корабля,

фото повреждений,

и служебный отчет капитана 1 ранга Олега Сардина.

Как произошла авария

Согласно документам, 7 августа в 03:59 утра экипаж получил приказ резко изменить курс из-за появления группы беспилотных летательных аппаратов в небе (вероятно украинских). Уже через шесть минут – в 04:05 – корабль столкнулся левым бортом с танкером «Назан». В отчете событие классифицировали как «аварию, связанную с управлением кораблем».

Последствия инцидента

Хотя официально заявлялось только о деформации корпуса, слитные фото демонстрируют значительные повреждения. В ночь с 6 на 7 августа российское Минобороны рапортовало о якобы сбитии 31 дрона над Азовским морем и еще 11 над оккупированным Крымом, что вероятно стало причиной панического маневра.

Напомним, Россия также скрывает катастрофу с подлодкой «Новороссийск» в Средиземном море. Субмарина ВМС РФ, расположенная в Средиземном море, находится на грани затопления из-за серьезной аварии.