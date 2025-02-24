Убегал от волков, нашел минное поле и чуть не утонул в болоте: приключения "горе-беглеца" на Ровенщине

Мужчмна сбился с пути, забрел в болото, едва из него выбрался и влез в другое болото.

Житель Днепропетровщины двое суток бродил по лесам Полесья, чтобы бежать за границу. Обессиленного, его нашли пограничники.

Об этом передает Госпогранслужба.

О намерении незаконно пересечь границу 24-летний мужчина предупредил свою жену. Ей он время от времени звонил по телефону во время своего "путешествия". Когда связь пропала, жена начала волноваться и решила позвонить по телефону правоохранителям.

Женщина сообщила, что с ее мужем долгое время нет связи и последний раз общалась им, когда тот двигался в сторону государственной границы. А также отметила, что у него с собой не было ни еды, ни воды.

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Пограничники немедленно приступили к поисковым мероприятиям. Вскоре военнослужащие в лесном массиве среди болот, на границе Ровенской и Житомирской областей, обнаружили заблудшего. Расстояние до границы было немалым.

Мужчина признал, что хотел незаконно пересечь границу, чтобы попасть в страны Евросоюза. Хотя не исключено, что он хотел бежать в Беларусь, ведь до границы с Польшей гораздо дальше.

По его словам, он проложил маршрут до границы сам, но во время движения сначала наткнулся на минное поле, которое решил обойти. Затем наткнулся на забор из колюче-режущей проволоки, который не смог преодолеть. Далее решил двигаться вдоль ограды, надеясь добраться до границы, услышал завывание волков, испугался, развернулся и пошел назад. Однако сбился с пути, забрел в болото, едва из него выбрался и влез в другое болото. Тогда и понял, что заблудился. Так двое суток он бродил по Полесью, пока его не нашли пограничники.

Пограничники предоставили мужчине необходимую помощь и доставили в подразделение. Пока жизни мужчине ничего не угрожает. Впрочем, отвечать в административном порядке горе-нарушителю все же придется.

"Хорошо, что мы нашли этого мужчину, ведь граница на севере имеет много опасностей. Он мог подорваться на мине, замерзнуть, ведь сейчас морозы ночью достигают отметки до минус 14 °C, мог встретить диких животных, которые ходят по лесам в поисках пищи, или встретить другие опасности", – отмечает руководитель подразделения ГПСУ, которое обнаружило нарушителя.

Ранее пограничники спасли нарушителя границы, который не умел плавать и чуть не погиб в Тисе.

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