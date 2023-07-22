Убегал в Молдову на надувном матрасе: на Виннитчине задержали уклоняющегося

В Винницкой области пограничники задержали 19-летнего уклоняющегося, который пытался бежать в Молдову. Юноша – из Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Могилев-Подольского пограничного отряда.

Отмечается, что молодой человек пытался незаконно пересечь границу через Днестр на детском надувном матрасе. Задержали его в Могилев-Подольском районе. Как выяснилось, молодой человек заранее спланировал свое путешествие за границу. В одном из населённых пунктов Молдовы он даже забронировал номер в гостинице.

На молодого человека составлен протокол о совершении правонарушения по статье "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

В Винницкой области задержали парня, который хотел незаконно пересечь границу. Фото: Могилев-Подольский пограничный отряд

Как сообщалось, уклоняющийся из Киева придумал хитрую схему выезда за границу. Так, 35-летний мужчина пытался уехать за границу в "кровати дальнобойщика". За это он заплатил 5 тысяч долларов.

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