"Убегали и кричали "работает спецура": грузчики АТБ изрядно "наваляли" офицерам ВС РФ (видео)

Обычные грузчики, ITтишники и менеджеры по продажам дали перцу оккупантам на одном из направлений. В результате вызвали шок у захватчиков, изрядно их перемолотив.

Об этом рассказал один из участников утренней "вылазки".

"Мы очень хорошо отработали, как для ТРО. У них огромные потери, а у нас всего три 300-х в этой утренней вылазке. Мы там такой шорох наделали. Офицерский состав убили и уничтожили. Они просто драпали и кричали: "Спецура работает, спецура!" Мы — бывшие грузчики АТБ, многие и в армии не служили, среди нас еще ITтишники, адвокаты и менеджеры по продаже — "спецура работает", — с юмором рассказывает бывший грузчик "АТБ", а ныне боец ТРО.

Напомним, в Госдуме хотят первыми отправить на фронт граждан Украины, переехавших в РФ после 2014 года.

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