На Запорожье кадыровским тиктокерам снова досталось от ВСУ. Они ночью пытались сбежать из Энергодара.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

"Около часа ночи наши воины накрыли три грузовика с кадыровцами под Энергодаром. Под покровом ночи тиктокеры хотели покинуть город. Но не повезло", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько десятков тиктокеров стали "хорошими русскими".

Официальной информации Генштаба на этот счет пока нет.

Напомним, что под Мелитополем село заняли тиктоквойска Кадырова, увешались флагами и терроризируют население.

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