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Убегали из города под покровом ночи: ВСУ "тиктокнули" три грузовика с кадыровцами под Энергодаром

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
7048
Время на прочтение
1 мин
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Убегали из города под покровом ночи: ВСУ "тиктокнули" три грузовика с кадыровцами под Энергодаром

В Запорожье ВСУ минуснули тиктоквойска Кадырова.

На Запорожье кадыровским тиктокерам снова досталось от ВСУ. Они ночью пытались сбежать из Энергодара.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

"Около часа ночи наши воины накрыли три грузовика с кадыровцами под Энергодаром. Под покровом ночи тиктокеры хотели покинуть город. Но не повезло", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько десятков тиктокеров стали "хорошими русскими".

Официальной информации Генштаба на этот счет пока нет.

Напомним, что под Мелитополем село заняли тиктоквойска Кадырова, увешались флагами и терроризируют население.

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Дата публикации
Просмотры
7048
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