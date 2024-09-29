Убегали как водители грузовиков: в Одесской области ликвидировали канал переправки уклонистов за границу (фото)

В Одесской области ликвидировали канал незаконной переправки уклонистов через границу по системе "Шлях".

В Одесской области ликвидирован незаконный канал переправки мужчин призывного возраста через границу по системе "Шлях".

Об этом сообщают Департамент стратегических расследований Нацполиции и Госпогранслужба.

Также читайте На Буковине уклонист заплатил $13 000 за поездку в багажнике к границе с Румынией

По словам правоохранителей, руководитель фирмы за денежное вознаграждение помогал мужчинам мобилизационного возраста уехать за границу. Он устраивал их водителями в свою фирму. В дальнейшем сведения о новых работниках вносили в информационную систему "Шлях". Это давало им законные основания для свободного пересечения границы.

Таким образом, мужчины на грузовиках фирмы выезжали в Молдову. Впоследствии автомобиль в Украину доставлял уже совсем другой человек. Предварительно установлено, что таким образом переправлено не менее 7 мужчин.

Следователи сообщили о подозрении руководителю фирмы. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1,8 млн гривен. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что на Львовщине дрон сорвал попытку "телепортации" уклониста.

Читайте также:

Уклонисту 42, жена - вдвое старше! Пограничники разоблачили фейковый брак с тещей

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.