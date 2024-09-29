Убегали как водители грузовиков: в Одесской области ликвидировали канал переправки уклонистов за границу (фото)

В Одесской области ликвидировали канал незаконной переправки уклонистов через границу по системе "Шлях".
В Одесской области ликвидирован незаконный канал переправки мужчин призывного возраста через границу по системе "Шлях".
Об этом сообщают Департамент стратегических расследований Нацполиции и Госпогранслужба.
По словам правоохранителей, руководитель фирмы за денежное вознаграждение помогал мужчинам мобилизационного возраста уехать за границу. Он устраивал их водителями в свою фирму. В дальнейшем сведения о новых работниках вносили в информационную систему "Шлях". Это давало им законные основания для свободного пересечения границы.
Таким образом, мужчины на грузовиках фирмы выезжали в Молдову. Впоследствии автомобиль в Украину доставлял уже совсем другой человек. Предварительно установлено, что таким образом переправлено не менее 7 мужчин.
Следователи сообщили о подозрении руководителю фирмы. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1,8 млн гривен. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что на Львовщине дрон сорвал попытку "телепортации" уклониста.
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