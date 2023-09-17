"Убегали на прицепах с зерно": пограничники разоблачили 18 уклонистов на границе

Мужчины пытались избежать призыва на военную службу.
Пограничники оперативной информации Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали восемнадцать граждан Украины, намеревавшихся незаконно пересечь границу.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Как отмечается в материале, жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей решили незаконно попасть за границу во избежание призыва на военную службу.
"Для этого через сеть Интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать и указывали маршруты движения. За это "путешественники" должны были заплатить до 5000 долларов США с каждого", — рассказали пограничники.
Примечательно, что туристы не осознавали опасности их маршрута. К месту сбора их довозили в прицепах с зерном, некоторые ожидали указаний находясь в лесополосах по несколько суток.
Так, в сентябре этого года за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины один из организаторов незаконного бизнеса был приговорен к пяти годам лишения свободы.
В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а самих граждан направлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Уклонисти в Украине
34-летняя Наталья Муха оказалась близкой к семье главы ЛОВА Максима Козицкого. Именно она причастна к выезду через систему "Путь" почти 200 мужчин призывного возраста, так и не вернувшихся в Украину.
В Одесской области разоблачили все руководство районной ВЛК, которое выдавало уклоняющимся справки и ставило тяжелые диагнозы даже без личного присутствия.
Служба безопасности Украины заблокировала еще пять каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
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