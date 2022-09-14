"Убегали пешком": на Харьковщине во время отступления оккупанты оставили много техники

Украинские военные в первые недели сентября осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области и уволили 3,8 тыс. квадратных километров территории.

Россияне под наступлением ВСУ бежали с оккупированной Харьковщины. Количество техники, которое они оставили после себя, просто поражает.

Об этом во время телемарафона рассказал пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев.

"Создается впечатление, что российские оккупанты просто бросали всю свою тяжелую технику и убегали пешком, потому что количество технику, которую они оставили, просто поразительно", — отметил он.

По его словам, украинские защитники только в Харьковской области захватили многие российские танки. Ковалев шутит, что можно смело организовывать "первую танковую бригаду ТРО".

Как сообщалось, начиная с 6 сентября до сегодняшнего дня освобождены 3800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч находившихся в оккупации украинцев.

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