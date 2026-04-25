Убегали в разные стороны: активисты сорвали подпольные собачьи бои на Днепропетровщине

Собачьи бои на Днепропетровщине / © из соцсетей

В селе Терновка Криворожского района на Днепропетровщине зоозащитники помешали проведению подпольных боев между собаками. Организаторы, прикрывавшиеся термином «испытание породы», бросились бежать сразу после появления волонтеров.

Об этом сообщила зоозащитница и волонтер Снежана Бугрик в Facebook, обнародовав кадры жестоких расправ над животными. По ее словам, подобные меры являются не только проявлением бесчеловечной жестокости, но и частью незаконного игорного бизнеса.

Кровь, ставки и «испытания»

Как отмечают активисты, на месте происшествия зафиксировали кадры травли собак, драки до крови и серьезные травмы животных. При этом зрители и владельцы не пытались остановить издевательства, а наоборот — ободряли псов возгласами.

«Это не спорт и не испытание. Это жестокое обращение с животными, преступление и незаконная деятельность. Подобные мероприятия сопровождаются денежными ставками и вкладами участников. Фактически это незаконный тотализатор на крови», — отмечает Бугрик.

Бегство за 10 минут

Интересно, что после того, как волонтеры начали фиксировать событие на видео, участники турнира начали экстренно собирать вещи. Буквально через 10 минут территория опустела — люди разъехались в разные стороны, что, по мнению зоозащитников, является прямым доказательством осознания ими незаконности своих действий.

Полицию призывают к действиям

Зоозащитники уже подали официальное заявление в полицию Криворожского района. Волонтеры располагают: видеозаписями самих боев и издевательств; номера автомобилей присутствующих; данные и контакты возможных организаторов и участников.

Активисты требуют от правоохранителей в течение 24 часов внести сведения в ЕРДР и начать расследование по факту жестокого обращения с животными. Они подчеркивают, что жестокость не может прикрываться словами об испытаниях.

Ранее мы писали о том, что в результате войны в Украине ученые заметили у собак странные изменения.