Убегали за границу: на Закарпатье пограничники за сутки "наловили" 34 уклонистов (фото)

В Закарпатской области только за минувшие сутки пограничники задержали 34 уклонмстов, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Только за сутки пограничники Мукачевского отряда предотвратили 9 попыток незаконного пересечения границы. Во время этого было задержано 34 человека. 25 нарушителей пытались бежать в Венгрию, еще 9 – в Румынию.

Задержание мужчин в Закарпатье / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

"Да, больше всего мужчин наловили военнослужащие отдела "Косино". Незаконно попасть в Венгрию на участке этого подразделения правонарушители пытались четыре раза. В результате прекращения всех этих попыток пограничные наряды задержали 19 граждан Украины из разных регионов, а именно: из Киевщины, Ровенщины", Тернопольщины, Хмельницкой области, Сумщины, Харьковщины, Запорожья и Одесщины", — говорится в сообщении.

Задержание мужчин, бежавших из Украины. / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Военнослужащие отдела "Лужанка" задержали 6 мужчин – одного жителя Луганщины и 5 закарпатцев.

"На украинско-румынском участке границы четырех закарпатцев и одного жителя Тернополя остановил пограничный наряд отделения "Хижа", а наряд от отдела "Деловое" задержал четырех жителей Николаевской области", — сообщили в ГПСУ.

Задержание уклонян на границе / Фото: facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Против нарушителей составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Правоохранители устанавливают, кто причастен к незаконной переправке мужчин за границу.

Задержание уклонян в Закарпатье / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Задержание уклонян на границе / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Напомним, Давид Арахамия пояснил, что тех мужчин, которые выехали за границу с помощью поддельных справок о "непригодности" к мобилизации, могут экстрадировать в Украину и наказать их в соответствии с законодательством.

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