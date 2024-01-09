"Убегать за границу не планируем": сын львовского бизнесмена Гринкевича отреагировал на коррупционный скандал

Роман Гринкевич утверждает, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман впервые отреагировал на огласку по поводу возможной противоправной деятельности отца в Минобороны.

Об этом Роман Гринкевич написал в сторож в Instagram.

Роман утверждает, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной. Также добавил, что его семья не будет оправдываться, потому что якобы "не в чем", и отметил, что бежать за границу они не планируют.

"Мы уверены, что наша деятельность проходила в условиях действующего законодательства. Оправдываться, лить грязь, искать компромат или его создавать точно не будем! Мы точно знаем, кто заинтересован в этом скандале, его непосредственных заказчиках и выгодоприобретателях. Мы убеждены, что правоохранители всех уровней и непосредственно в МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными", — написал он.

Сторез Романа Гриневича в Instagram

Ранее в Министерстве обороны сообщили о расторжении договоров с компаниями Игоря Гринкевича, после того, как стало известно о его задержании за попытку дать взятку сотруднику Государственного бюро расследований.

Пока что у Минобороны остался один контракт с компаниями Гринкевича, его тщательно проверят.

В пятницу, 29 декабря, сотрудники Государственного бюро расследований задержали львовского бизнесмена, который пытался подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США.

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