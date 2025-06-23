"Бегите из того университета": Минобразования дало советы для поступающих на магистратуру

Минобразования дали советы для абитуриентов / © Unsplash

Реклама

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий советует выпускникам бакалавриата не продолжать обучение в том же заведении, где они получили первый диплом.

Об этом он рассказал в интервью проекту «Мейканемо».

В интервью проекту «Мейканемо» Винницкий подчеркнул, что если университет предлагает студентам «остаться на пятый-шестой курс», от такого заведения следует «убегать как можно быстрее».

Реклама

«Если вы слышите фразу: „Останься на пятый-шестой курс“, бегите из того университета как можно скорее. Качественный университет за четыре года бакалавриата уже дал все, что может. Ну разве что вы можете сменить специальность. Но если есть качественный бакалавриат, оставаться еще на магистершу по той же специальности в том же университете смысла нет», — заявил чиновник.

Он советует ознакомиться с программами других вузов. Также, по словам Винницкого, студенты могут сделать перерыв в обучении перед поступлением на магистратуру.

Он подчеркивает, что магистерское образование часто предназначено для взрослых людей, которые уже имеют определенный опыт и могут осмыслить свою практику. Если речь идет о научной программе, Винницкий настаивает на переходе в другой университет.

«Потому что та община, в которой вы росли четыре года, уже дала вам все, что могла. Переходите в другое, чтобы получить еще больше того сообщества», — советует замминистра.

Реклама

Напомним, в этом году получить высшее образование по упрощенной процедуре могут ветераны и ветеранки, а также лица, зарегистрированные в населенных пунктах, относящихся к территориям активных боевых действий.