Уберегли мир от новой трагедии: Зеленский наградил сотрудников ЧАЭС, работавших в условиях оккупации

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников Чернобыльской атомной электростанции, которые продолжали работу, когда АЭС захватили российские оккупанты.

Глава государства подчеркнул, что они уберегли мир от очередной техногенной катастрофы.

Об этом сообщает Офис президента.

"Я выражаю благодарность персоналу Чернобыльской станции и всем работникам зоны отчуждения, которые работали, которые остались на станции и обеспечивали бесперебойную работу на ЧАЭС в действительно бесчеловечных условиях – в оккупации и прямой угрозе своей жизни. В условиях, когда российские захватчики оказались настолько варварами, что вообще не понимали, куда они пришли и что такое радиационная безопасность", – сказал Зеленский.

По его словам, украинские специалисты отработали профессионально и по максимуму, чтобы сохранить нормальную работу всех объектов ЧАЭС.

Президент вручил работникам ЧАЭС государственные награды – в частности за мужество и самоотверженность в обеспечении жизнедеятельности объектов Чернобыльской АЭС в условиях оккупации.

Также Зеленский поблагодарил украинцев, которые в условиях оккупации обеспечивают работу Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции в Европе.

"После той страшной ночи, когда российские танки стреляли по зданиям Запорожской АЭС, безопасность этого объекта держится только на профессионализме и порядочности наших специалистов атомной отрасли – настоящих героев", — подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский о том, как оккупанты разграбили ЧАЭС и украли даже загрязненные радиацией вещи.

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