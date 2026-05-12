Уберут ли бронирование у критических предприятий: в Раде ответили

В Украине в последнее время распространяется информация о возможной отмене бронирования для предприятий, не вовлеченных непосредственно в оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Однако эти слухи не соответствуют действительности.

Об этом рассказала председатель комитета ВРУ по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире «Вечер.LIVE».

Шуляк подчеркнула, что вопрос об отмене статуса критичности для гражданских предприятий беспочвенен. Распространенные положения о том, что право на бронирование работников сохранится исключительно за оборонными предприятиями, она назвала неправдой.

«А относительно брони, я уже слышала такие вопросы относительно того, что будет отменено бронирование для предприятий, сегодня имеющих этот статус критичности, которые будут бронировать только работников оборонно-промышленного комплекса. Это все неправда», — подчеркнула Шуляк.

По ее словам, действующая система бронирования продолжает функционировать, а предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность страны, сохраняют свой статус.

Шуляк отметила, что перед государством стоит огромный объем работ, которые невозможно выполнить без забронированных специалистов гражданских отраслей. Речь идет, прежде всего, об обеспечении базовых потребностей населения и устойчивости общин в сложных условиях.

«Бронирование остается, критические предприятия остаются. У нас впереди очень много работ, которые связаны, например, с работой тех же коммунальных служб. Очень много работ, связанных с тем, чтобы готовить страну к новому отопительному сезону», — объяснила народная депутат.

Она добавила, что президент Украины еженедельно проводит совещания по планам устойчивости в разных областях. Эти планы напрямую касаются строительства укрытий, защиты энергообъектов и внедрения распределенной генерации. Выполнение этих задач лежит на плечах специалистов, защищенных от мобилизации для выполнения своей работы.

В заключение Шуляк призвала не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. Она заверила, что люди, которые имеют бронь и выполняют критически важные функции, будут продолжать свою деятельность.

