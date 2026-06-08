Уберут ли математику по НМТ: премьер сделала заявление для абитуриентов

Кабмин заблокировал идею отмены обязательного экзамена по математике / © pexels.com

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Кабмин не поддерживает идею изменения структуры национального мультипредметного теста и отмены математики как обязательного предмета тестирования.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на конференции «Образование новой Украины 2.0».

По ее словам, нет возможности в следующем году сделать математику предметом по выбору на НМТ.

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«Я не думаю, что у нас в следующем году или позже будет изменена структура национального мультипредметного теста, и мы уберем математику. Это неправильно», — считает Свириденко.

Премьер предупредила, что решение об отмене математики как обязательного экзамена может в итоге иметь негативные последствия для государства.

«Понятно, что природа человека такова, что всегда хочется полегче, проще, но на самом деле мы таким решением можем сделать только хуже… Ведь нужно строить Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого нужно обладать способностями, знаниями, навыками и математикой все эти основы закладывает», — подчеркнула Свириденко.

В Украине вспыхнула дискуссия по важности математики

Напомним, что в соцсетях ведутся дискуссии о том, что нынешние задачи сложнее прошлогодних, в частности по математике.

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Нардепка Юлия Гришина предложила изменить формат НМТ в 2027 году, сократив количество предметов с четырех до трех. Согласно законопроекту, обязательными должны остаться украинский язык и история Украины, а математика может стать предметом на выбор.

Педагоги, ученые и военные в свою очередь заявляют, что такое решение может ударить по будущему украинской науки, технологий и оборонной отрасли.

Несмотря на инициативы некоторых депутатов, специалисты УЦОКО настаивают: математика критически важна для высшего образования.

В свою очередь министр образования Оксен Лисовый назвал дискуссии о чрезмерной сложности тестирования попыткой разуверить абитуриентов и заверил, что ведомство не поддержит депутатский законопроект об отмене обязательной математики на НМТ.

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