"Убей меня!": на Сумщине россиянин выполнил "просьбу" жены и жил с ее телом

В Сумской области россиянин убил свою жену и несколько дней прожил с ее телом. На суде он ошарашил заявлением.

В Сумской области к 7 годам лишения свободы приговорен гражданин России, который убил свою жену и несколько дней прожил с ее телом.

Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Сумской области.

По данным суда, подсудимый – это гражданин России. Он в июне 2024 года жестоко убил свою жену: сначала ударил кирпичом, а затем перерезал шею.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что жил с женой с 1969 года, у них есть общие дети, проживающие в России. Он убеждал суд, что в последние три года его семейная жизнь была невыносимой. В июне между ним и женой началась очередная ссора. Гражданин РФ утверждал, что во время конфликта жена якобы сказала "убей меня". Тогда он ударил его кирпичом, а затем перерезал горло.

"После чего тело жены перетащил в веранду дома и положил на диван. Когда перетаскивал понял, что она мертва, поэтому не вызвал скорую медицинскую помощь. Он решил с ней попрощаться, оставив тело жены на диване в веранде дома. С третьего по восьмое число был с женой", — говорится в показании.

Впоследствии мужчина рассказал соседям об убийстве, и те вызвали полицию.

Примечательно, что соседи супругов заявили, что покойная была "специфическим человеком", тогда как ее обидчика они называли "дружелюбным". По мнению знакомых, трагедия в семье могла произойти из-за того, что муж-россиянин перестал получать пенсию в РФ и жил за счет жены.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Мюнхене судят россиянина, убившего ножом двух украинских военных.

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