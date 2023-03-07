Убежала с мамой от войны в Британию: известно имя и подробности смерти 14-летней беженки из Украины

В Великобритании в графстве Девон нашли мертвой 14-летнюю девочку из Украины. Она вместе с мамой уехала из-за нападения России на наше государство.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Известно, что 14-летнюю девочку звали Альбина Евко. Она жила в Доулише в местной семье, приютившей ее и мать. Девочка ходила в местную школу и хорошо училась.

Мать девочки Инна Евко сказала в заявлении полиции Девона и Корнуолла: "Мне и моей семьи больно потери нашей прекрасной Альбины. Ничто не сможет заменить ее в наших сердцах. Мы просим уважать нашу частную жизнь в это невероятно болезненное время".

Ребенок загадочно исчез в субботу вечером. Сразу после этого мать обратилась в полицию и те начали поиски. Девочку нашли без сознания на местном пляже. Альбину вертолетом доставили в местную больницу, однако она скончалась. Полиция расследует, что стало причиной трагедии.

Фото: Devon and Cornwall Police

Директор колледжа Доулиш, где Альбина была ученицей 9 класса, Сэм Бэнкс рассказал, что девочка была доброй и уравновешенной.

"Всем, кто знал Альбину, будет очень не хватать ее, и мы организовали постоянную эмоциональную поддержку и помощь для сотрудников и учеников, пострадавших от этой ужасной новости. Мы хотели бы уважать и поддержать прошение семьи об уважении к их частной жизни в это невероятно болезненное время", — сказал педагог журналистам.

Близкая подруга семьи, также живущая в Доулише, рассказала, что Альбина была умным ребенком, она любила рисовать и всегда слушалась своей матери.

"Я знаю эту семью с мая прошлого года. Мы познакомились здесь. Им посчастливилось жить в принимающей семье. Англия им понравилась. Инна — специалист в ИТ-индустрии. У нее была работа. Альбина радовалась новой школе. Возможно, нашла новых друзей. Мы часто обедали вместе. Новый год встречали тоже вместе. Я увидела у них хороших людей. У меня остались только хорошие воспоминания о времени, проведенном вместе", — говорит женщина

Ученики местной школы, которую посещала Альбина, описывают девушку как "доброго и заботливого человека":

"Она ходила в мою школу. Это так грустно, она была милой девочкой".

"Мы только что узнали эту новость в школе, в которую я хожу, потому что она училась здесь, и мы все думаем, что это ужасно. Она была таким добрым и заботливым человеком, и так грустно понимать, что ее больше нет".

Британская полиция расследует причины смерти Альбины: ищет свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.

Напомним, в графстве Девон в Великобритании загадочно умерла 14-летняя девушка из Украины. Ее нашли без сознания на пляже и пытались спасти местные медики.

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