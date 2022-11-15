Убежали на запад и скрываются от мобилизации: военком рассказал, какое наказание ждет переселенцев-уклонистов

С начала российского вторжения с территорий боевых действий западнее Украины от боевых действий переехали тысячи украинцев. среди них мужчины, подлежащие мобилизации. Многие из них так и не стали на учет в военкоматы.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник Львовского областного центра комплектования (в недалеком прошлом – военкомата) полковник Александр Тищенко.

Он отметил, что на всех военнообязанных распространяется обязанность соблюдения Правил военного учета, в которых указано, что при изменении места жительства военнообязанные и резервисты должны сообщить о таких обстоятельствах и стать на военный учет.

"В идеале военнообязанные мужчины и женщины должны сначала прийти в свой ТЦК и сняться с учета и уже потом становиться на учет по новому месту жительства. Однако, во время обстрелов и оккупации части территории это было сделать невозможно. Учитывая эти обстоятельства, военнообязанным разрешено становиться на военный учет по новому месту жительства с последующим снятием с военного учета по предварительному месту регистрации. К сожалению, некоторые решили таким образом скрыться от территориальных центров, тем самым нарушая закон", — сказал Александр Тищенко.

Он отметил, что нарушение Правил военного учета влечет административную ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное же нарушение будет стоить нарушителю от 50 до 100 тысяч рублей. В денежном эквиваленте – это от 510-850 грн за первое нарушение и от 850 до 1700 грн за повторное нарушение.

Напомним, что в первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС. Равномерно подразделения увеличивают за счет военнослужащих и военнообязанных.

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