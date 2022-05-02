Убежать от армии — $4 тысячи: на Закарпатье задержали злоумышленников, пытавшихся переправить уклониста в Румынию

В Закарпатской области два местных жителя за $4 тысячи пытались незаконно переправить в Румынию военнообязанного.
Злоумышленников разоблачили "на горячем" и задержали.
Об этом информирует Госпогранслужба.
В селе Деловое правоохранители и пограничники задержали переправителей, когда те же подвезли своего "клиента" к границе.
Начато уголовное производство по ч.2. ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Продолжаются следственные действия. Изучается причастность задержанных к организации других незаконных путешествий уклонистов из Украины.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Ранее организаторы нелегального пересечения границы военнообязанными задержали в Черновицкой области.
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