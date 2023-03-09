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Убежать от армии за $4000: в Одесской области задержали группу уклонистов

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Убежать от армии за $4000: в Одесской области задержали группу уклонистов

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пятеро мужчин призывного возраста, жители Сумщины, Донбасса и Кропивницкого, хотели незаконно пересечь границу.

В Одесской области пограничники разоблачили группу очередных уклонистов, пытавшихся вне пунктов пропуска пересечь границу.

Об этом информирует Госпогранслужба.

На окраине с. Розовка пограничники остановили автомобиль, за рулем которого ехал 36-летний украинец.

В автомобиле, кроме водителя, находились четверо мужчин призывного возраста, жители Сумщины, Донетчины и Кропивницкого.

Выяснилось, что украинцы планировали выехать за границу, чтобы избежать мобилизации. Для этого через рекламу в Интернете они связались с пограничником и попросили о "помощи". За свои услуги мужчина пожелал около $4000.

По прибытии всех в Одессу, уклонисты получили по телефону инструкцию добраться до Подольска, где они должны были сесть в такси и доехать до границы.

Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы. Также в Нацполицию направлено сообщение о признаках уголовных правонарушений: "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "уклонение от призыва на военную службу". Продолжаются неотложные следственные действия.

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Так, на Закарпатье позавчера, 7 марта, пограничники задержали группы уклонистов — "водолазов" и "лодочников", которые незаконно пытались пересечь границу по реке Тиса.

Недавно житель Тернополя пожаловался в Сети, заплативший мошенникам более 5 тысяч гривен предоплаты, чтобы незаконно выехать из Украины, однако его "кинули".

25 февраля водители автобуса пообещали уклонисту вывезти его за границу и устроили "квест" пограничникам.

Месяц назад на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.

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Дата публикации
Просмотры
474
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