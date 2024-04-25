Убеждал, что так можно заработать: в Киеве экс-тренер заставил ребенка заниматься сексом за деньги

В Киеве к 12 годам лишения свободы приговорили экс-тренера, который показывал двум малолетним девушкам порнографические видео, обнажался перед ними, заставил детей фотографироваться голышом. Кроме того, одну из девушек взрослый мужчина заставил заниматься проституцией.

Об этом говорится в приговоре Печерского райсуда г. Киева от 19 апреля 2024 года.

В чем подозревают экс-тренера из Киева: жуткие подробности

По данным суда, житель Киева с конца 2019 до весны 2020 года развращал двух малолетних подруг. Он приглашал их к себе, заставлял употреблять алкоголь и наркотики. Также мужчина показывал детям порнографию. Иногда это были очень извращенные кадры, например: зоофилия.

В материалах суда указано, мужчина убеждал девушек, что "совершать такие сексуальные действия в их возрасте это - нормальное поведение и вести с ним откровенные разговоры сексуального характера, также, приемлемо для их возраста". Далее мужчина раздевался перед потерпевшими, фотографировал их обнаженными. Одну из девушек подсудимый даже убедил заниматься сексом за деньги.

Что сказал подозреваемый

На суде подозреваемый вину отрицал. Он заявил, что знаком только с одной девочкой, поскольку раньше был ее тренером, а другую он не знал.

Потерпевший ребенок рассказал подробности жуткого поступка мужчины

Одна из потерпевших рассказала, что она с подругой встретили мужчину в супермаркете, где он купил им сигареты и алкоголь. Впоследствии они с подругой начали ходить в гости к подсудимому. В общем они бывали в его квартире более 20 раз. Там он говорил с ними на сексуальные темы и предлагал сигареты и алкоголь. Мужчина фотографировал ее обнаженной и опубликовал это на одном из сайтов, "чтобы она разводила ребят на деньги".

"У обвиняемого были ее обнаженные фотографии, он ее фотографировал когда она мылась у него в ванной, он зашел в ванную комнату и снимал ее в обнаженном виде и снимал ее на видео. Обвиняемый сводил ее с мужчинами, и она ездила на встречу за денежные средства с этими мужчинами. С одним мужчиной был оральный секс за деньги. С обвиняемым у нее также за деньги был оральный секс", - говорится в показаниях ребенка.

Свидетельство потерпевшей

Мать другого ребенка отказалась от показаний в суде, поскольку девочка получила психологическую травму и уже давно живет за границей. Она просила строго наказать подсудимого.

На суде выступил мужчина, которому ребенка убедили предоставить секс-услуги

На суде также выступил мужчина, у которого были интимные отношения с ребёнком. Он заявил, что якобы ничего не знал о возрасте, с девочкой познакомился на сайте и после орального секса заплатил ее 1000 грн.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301, ч. 4 ст. 301, ч. 5 ст. 301, ч. 3 ст. 303 УК Украины (в редакции к моменту совершения уголовных правонарушений).

Его приговорили к 12 годам лишения свободы с лишениєм права занимать должности в учебных заведениях и заниматься тренерской деятельностью сроком на 3 года и с конфискацией имущества, принадлежащего на праве собственности обвиняемому.

Также он был внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Приговор суда

Напомним, в Черкассах мужчина заманил 14-летнюю девушку в кафе и предлагал "купить ее девственость".

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