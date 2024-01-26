"Убежден на 99%": Лубинец сделал заявление об обстоятельствах сбития Ил-76

Россияне заявили, что на борту разбившегося над Белгородом Ил-76 были украинские пленные.

Следует установить, сообщила ли РФ Международный комитет Красного Креста о перевозках военнопленных самолетом. Соответствующий запрос украинская сторона уже направила в МККК.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

Есть сомнения, что РФ хоть кого-то предупреждала

По словам омбудсмана, когда производится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, сторона обязана информировать Международный комитет Красного Креста.

"Я потому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99 процентов убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции", – говорит Лубинец.

Украинская сторона до сих пор так и не получила официальные списки пленных. Что касается перечня российской пропагандистки Маргариты Симоньян, то там много неточностей. Омбудсман подчеркнул: ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии.

"И эти списки специально, на мой взгляд, были брошены через информационные каналы пропагандистов Российской Федерации. Поэтому юридически у нас никаких списков нет. Об анализе всех материалов, распространяемых Российской Федерацией, мы установили, что там очень много несовпадений и неточностей", – резюмировал он.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал российский транспортный самолет Ил-76. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не может подтвердить, что на борту находились украинские военнопленные, о чем заявил Минобороны РФ.

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