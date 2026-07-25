Последствия нападения на Киевскую область / © ГСЧС Украины

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В Киевской области организаторы массового мероприятия, ставшего целью российского ракетного удара, не согласовали его проведение с уполномоченными органами. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах.

Об этом заявила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак в эфире телеканала «Киев24».

По её словам, любые массовые мероприятия в условиях военного положения должны проводиться только после согласования с соответствующими ведомствами — независимо от того, предусматривают ли они демонстрацию военной техники.

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«Я еще раз хочу подчеркнуть для всех, что любое проведение массовых мероприятий, даже если речь не идет о выставке какой-либо военной техники, должно согласовываться со всеми уполномоченными органами: с областной военной администрацией, с военным командованием, с районными администрациями, с ГСЧС, с полицией», — сказала Колтак.

Она отметила, что, по предварительным данным следствия, организаторы мероприятия не получили необходимых разрешений ни от одного из ответственных органов.

«Судя по имеющимся на данный момент материалам следствия, организаторы не согласовывали проведение этого масштабного мероприятия ни с военным командованием, ни с областной военной администрацией, ни с РГА, ни с другими уполномоченными органами», — подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры.

По её словам, на мероприятие пригласили более 300 человек. Среди участников были военнослужащие, представители государственных органов, международных организаций, иностранные партнеры и представители бизнеса.

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«В рамках программы, в частности, была запланирована демонстрация средств противовоздушной обороны», — рассказала Колтак.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства проведения мероприятия, в частности полный перечень необходимых согласований и ответственных лиц, которые должны были обеспечить соблюдение требований безопасности.

«Следствие в настоящее время устанавливает полный перечень согласований и процедур безопасности, которые требовались для проведения такого мероприятия в условиях военного положения, учитывая коварство врага, а также кто именно должен был их инициировать и обеспечить, чтобы не были нарушены соответствующие требования», — добавила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что днём 24 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. По предварительным данным, в результате атаки погибли люди, десятки получили ранения. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что обстрелянный комплекс не принадлежал Силам обороны Украины.

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Ракетный удар по выставке в Киевской области — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бучанском районе Киевской области погибли 10 человек, когда российская ракета попала в выставку оружия, проведение которой во время войны недопустимо.

Среди погибших в результате российского ракетного удара по Киевской области — заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины, полковник Валентина Савицкая.

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