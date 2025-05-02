Убил 11 людей на Киевщине и Харьковщине: иностранца приговорили к пожизненному заключению

Злоумышленник задержан / © Associated Press

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Голосеевский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению 38-летнего гражданина Узбекистана, убившего 11 человек на территории Харьковщины и Киевщины.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Полицейские доказали, что в период с 2018 по 2024 годы он убил восьмерых граждан Украины, узбека, литовца и гражданина Грузии.

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Среди его жертв — мужчины и женщины возрастам от 35 до 81 года.

Отмечается, что в большинстве своем его жертвами были люди без постоянного места жительства, с которыми он знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал. Правоохранители обнаруживали тела, но определить обстоятельства и причины смерти было сложно.

«Одному из пострадавших удалось выжить: нападающий подошел со спины и ударил его по голове камнями, после чего затащил его в гаражи, чтобы добить. Завершить преступление не удалось, потому что из соседнего подъезда вышли жильцы дома. Злоумышленник скрылся, оставив раненого. Мужчина выжил и предоставил полиции показания», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали преступника в начале 2024 года после резонансного нападения на продавца цветочного магазина, которую обнаружили мертвой по месту работы.

Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, но и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах.

Стражи порядка отметили, что каждую из жертв злоумышленник помнил хорошо и надеялся, что подробные рассказы и признание смягчат приговор. Суд признал мужчину виновным в совершении умышленных убийств и разбойных нападений и назначил максимальное наказание — пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчина убил случайную женщину, потому что спутал ее со своей женой.