Убил 11-месячного сына на глазах у 2-летнего: в Чернигове вынесли приговор отцу-убийце

Мужчина убил мальчика с особой жестокостью.

В Чернигове суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который убил своего маленького сына с особой жестокостью. Его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

В Чернигове по апелляции прокуратуры отца-убийцу 11-месячного сына приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Черниговский апелляционный суд удовлетворил апелляцию ювенального прокурора и, отменив в части назначенного наказания решение суда первой инстанции, приговорил к пожизненному лишению свободы 36-летнего жителя Чернигова за убийство с особой жестокостью своего 11-месячного сына и хранение наркотиков (п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 УК Украины) ", — говорится в сообщении.

Судом установлено, что 22 июня 2019 обвиняемый, находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у 2-летнего сына с особой жестокостью нанес другому своему 11-месячному малышу несколько десятков ударов по голове, в грудь и в живот. Затем он закрыл ребенку рот и нос и тем самым задушил.

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокуроры с таким приговором суда не согласились и подали апелляционную жалобу о назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы. Черниговский апелляционный суд признал жалобу обоснованной и удовлетворил ее.

Напомним, что в Полтаве суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил своего 6-месячного сына. Отец полугодового мальчика проведет за решеткой 13 лет.

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