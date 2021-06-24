Убил 2-летнего мальчика и 9-летнюю девочку: на Закарпатье будут судить мужчину, который в сауне расправился с семьей

Убил 2-летнего мальчика и 9-летнюю девочку: на Закарпатье будут судить мужчину, который в сауне расправился с семьей

35-летнюю мать детей удалось спасти.

Дело об убийстве в Тячеве Закарпатской области двух детей направили в суд. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

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По данным следствия, 30-летний мужчина 6 января в одном из заведений Тячева поссорился со своей 35-летней сожительницей. Он жестоко избил женщину, ее 9-летнюю дочь и 2-летнего сына. Дети от полученных травм скончались, женщину удалось спасти.

Подозреваемого задержали без права внесения залога. Дело об убийстве передали в суд. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, как ранее рассказали ТСН.ua в полиции Закарпатской области, трагедия произошла в во время отдыха в одном из комплексов региона. Тогда пострадавшая женщина, мать детей, попал в реанимацию. По словам местных жителей, она была беременной их общим ребенком.

Убийство произошло в сауне. Администратор сауны услышала грохот и решила проверить, что там произошло. Открыв дверь, она увидела разломанные стулья и кровь, а мужчина сказал не беспокоить их.

Родители подозреваемого рассказали, что для них это очень большое горе. Они не понимают, почему так могло произойти. По их словам, сын привез жену и детей, чтобы познакомить их с ними.

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