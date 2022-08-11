Убил безоружного мужчину в Киевской области: судят российского снайпера

В Украине будут судить еще одного военного России, который во время полномасштабного вторжения в Украину убивал мирных граждан.

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по снайперу страны-агрессора. Это военный 15 "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что речь идет о фактах нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Следствие установило, что инцидент произошел в феврале 2022 года во время оккупации села Победа Броварского района Киевской области. Российский военнослужащий произвел прицельный смертельный выстрел в гражданского мужчину. В тот момент безоружный потерпевший возвращался домой, поэтому не представлял для оккупанта никакой угрозы.

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала запись разговора военного РФ, отдавшего приказ о расстреле мирных жителей во время оккупации Броварского района Киевщины. Это старший лейтенант ВС РФ Антон Струев с позывным "Беркутом".

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