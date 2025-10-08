ТСН в социальных сетях

Убил, бросив на пол: в Киеве мужчину обвиняют в жестоком обращении с собакой

За убийство собаки жителю Киева грозит до 8 лет тюрьмы.

В Киеве мужчина бил собаку об пол, в результате чего пес погиб. Он предстанет перед судом.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Детали преступления

Как отмечается, киевлянина обвиняют в жестоком обращении с собакой. Так, 33-летний мужчина, проживающий с матерью и братом, в состоянии алкогольного опьянения нанес ущерб «мальтийской болонке». Преступник с применением силы бросил пса в сторону коридора на пол.

«Обвиняемому не понравилось то, что собачка по кличке Кузя начала лаять, когда он зашел к матери в комнату. От полученных травм собака погибла. Событие произошло в сентябре 2025 года», - говорится в сообщении.

Его действия квалифицируют как жестокое обращение с животными, совершенное активным способом. Мужчина может сесть за решетку сроком до 8 лет.

Ранее в Киевской области мужчина из ружья убил собаку соседа.

Так, 59-летний мужчина застрелил собаку соседа из охотничьего оружия. Его будут судить за жестокое обращение с животным, что привело к его гибели. Возможное наказание – до трех лет лишения свободы.

Холоднокровному убийце не понравилось, что пес внезапно выбежал за пределы территории, где проживал. Поэтому он взял свой охотничий самозарядный карабин, вернулся к собаке и произвел два выстрела, от которых несчастное животное погибло на месте.

