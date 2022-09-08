Убил человека, но его сразу "отмазали": в Ялте вспыхнул бунт из-за привилегированного "ополченца"

Во временно оккупированной Ялте вспыхнул бунт после жестокого убийства 34-летнего мужчины.

Потерпевшего жестоко зарезали два человека. Одним из подозреваемых оказался "ополченец", которого "полиция" сразу же отпустила.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Командир взвода так называемой "алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма" Кирилл Гонтаренко вместе со своим знакомым посреди улицы жестоко избили и зарезали 34-летнего мужчину. Потерпевший от полученных травм скончался.

Однако "ополченца" оккупационная "полиция" сразу отпустила, заявив, что он был только свидетелем. Поэтому жители Ялты устроили бунт — они перекрыли дорогу возле так называемого "отдела полиции Ялты".

Фото: Фото из социальных сетей

После бунтов Гонтаренко якобы снова задержали. Подозреваемый в жестоком убийстве оккупационная администрация месяц назад наградила "за заслуги".

Напомним, пропагандисты РФ заявили, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попали в окружение.

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