Убил человека ножкой от стула: в Виннице задержан злоумышленник

В Виннице в общежитии произошло убийство. Полиция задержала злоумышленника.

Об этом сообщили в полиции региона.

"В одной из комнат общежития 56-летний потерпевший пригласил в гости товарища и его сестру. Во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, во время которого 47-летний гость ножкой от стула нанес смертельные телесные повреждения хозяину. После этого злоумышленник скрылся. Его разыскали и задержали оперативники отдела полиции №2 Винницкого райуправления на берегу реки в другом районе города", — отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), и назначил ему наказание — 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина убил, а затем сжег тело односельчанина.

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