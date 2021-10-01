Убил девочку после изнасилования: в Донецкой области суд осудил иностранца пожизненно

Мужчина познакомился с девушкой на остановке.

В Донецкой области гражданин Молдовы получил пожизненное заключение за изнасилование и убийство 14-летней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Мужчину признали виновным в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения и умышленном убийстве, совершенном с целью скрыть другое уголовное преступление (п. 9 ч. 2 ст. 115, ст. 128 УК Украины).

Происшествие произошло 14 сентября 2019 года в Константиновке Донецкой области. 39-летний гражданин Молдовы, который летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение, познакомился на остановке общественного транспорта с 14-летней девушкой, которая сбежала из дома и находилась в розыске.

Они немного пообщались, а потом мужчина повел девушку в безлюдное место, где вступил с ней в половые отношения.

"Потом испугавшись, что потерпевшая сообщит об этом полиции, он начал душить ее руками, а когда она потеряла сознание, дважды ударил ее в шею и один раз в лицо раскладным ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте, а злоумышленник с целью сокрытия следов убийства затянул тело жертвы в камыши возле водоема и с места преступления скрылся ", — рассказали подробности дела в прокуратуре.

Суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы.

Напомним, что поселке Печенежин Ивано-Франковской области 45-летний мужчина из ревности зарезал бывшую жену, а затем покончил с собой.

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