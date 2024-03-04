Убил девушку во время ограбления: в Винницкой области мужчина получил пожизненное заключение

Девушка внезапно вернулась в дом, где как раз находился злоумышленник.

В Винницкой области 24-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению. Он убил 20-летнюю девушку.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

По информации прокурора, мужчина знал о частной жизни своих односельчан и хотел похитить деньги и другие ценности девушки.

В дом мужчина проник через окно. Во время обыска комнаты в дом вернулась проживавшая там девушка.

"Несмотря на это, он не прекратил свои противоправные действия и совершил нападение на 20-летнюю девушку, нанеся ей значительные телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

Чтобы мужчину не разоблачили, он замаскировал убийство под самоубийство и скрылся с места преступления.

Согласно обвинению Винницкой областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений и назначил строжайшее наказание — пожизненное лишение свободы. Сейчас приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в одесском общежитии убили мужчину. Его тело обнаружили на лестнице.

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