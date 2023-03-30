Убил двоих детей любимой: как на Закарпатье наказали мужчину за расправу с семьей

В Закарпатской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который на Святвечер в 2021 году убил двоих детей и травмировал их мать.

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

Трагедия произошла в Тячеве 6 января 2021 года. Там в одном из заведений подозреваемый поссорился со своей возлюбленной. Тогда он до смерти избил ее 9-летнюю дочь и 2-летнего сына. Женщина тоже получила травмы, однако медикам удалось спасти ее.

На суде подозреваемый свою вину признал лишь частично, однако следствие доказало его вину.

Мужчине инкриминировали законченное покушение на умышленное убийство нескольких человек и убийство двух малолетних детей, совершенное с особой жестокостью (ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 2, 4 ч .2 ст.115 УК Украины). Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Также осужденный должен оплатить потерпевшей 2,4 млн грн.

"По данным прокуратуры, мужчина наносил удары своим жертвам деревянной палкой",- сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк

Напомним, в Закарпатской области задержали мать и отчима, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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