Убил двоих детей на Сочельник: на Закарпатье мужчина получил пожизненное заключение

Мужчина свою вину признал.
32-летний житель Закарпатья признан виновным в жестоком убийстве двоих детей и приговорен к пожизненному заключению. Инцидент произошел в Сочельник в 2021 году в Тячеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.
"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал конфликт со своей сожительницей. Во время спора он нанес ей, ее 9-летней дочери и 2-летнему сыну телесные повреждения. Дети в результате полученных травм скончались на месте инцидента, а женщину удалось спасти", — говорится в сообщении прокуратуры.
На время следствия мужчину содержали под стражей без возможности внесения залога. В сообщении областной прокуратуры сообщили, что в судебном заседании мужчина признал свою вину частично.
Его приговорили к пожизненному заключению за убийство совершенное с особой жестокостью (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 115 УКУ). Также суд обязал обвиняемого возместить пострадавшей стороне 2,4 млн. грн по гражданским искам.
Напомним, во Львовской области отец убил сына, который воровал деньги на алкоголь.
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