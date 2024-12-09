Убил двух бойцов ВСУ и сжег пикап: украинский военный перешел на сторону врага

Житель Киевщины перешел на сторону врага и похвастался пропагандистам, что уже убил двух украинских бойцов.
СБУ сообщила о подозрении изменнику, который под добровольно сдался в плен, перешел на сторону россиян и сейчас воюет против Украины на Покровском направлении.
Об этом передает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях,
33-летний бывший стрелок одной из десантно-штурмовых бригад во время боев неподалеку от Торского Донецкой области добровольно сдался в плен.
В 2023 году он вступил в так называемый "отряд имени Максима Кривоноса". По информации СБУ, это вражеское подразделение было сформировано для ведения взрывной деятельности против Украины и комплектуется военнопленными и правоохранителями, перешедшими на сторону врага. В настоящее время группировка воюет на Покровском направлении.
В интервью пропагандистам предатель рассказал, что убил двух украинских военнослужащих и сжег пикап.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что военный СБУ отказался выполнить приказ руководства и перешел на сторону России.
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