Убил двух бойцов ВСУ и сжег пикап: украинский военный перешел на сторону врага

Житель Киевщины перешел на сторону врага и похвастался пропагандистам, что уже убил двух украинских бойцов.

СБУ сообщила о подозрении изменнику, который под добровольно сдался в плен, перешел на сторону россиян и сейчас воюет против Украины на Покровском направлении.

Об этом передает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях,

33-летний бывший стрелок одной из десантно-штурмовых бригад во время боев неподалеку от Торского Донецкой области добровольно сдался в плен.

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В 2023 году он вступил в так называемый "отряд имени Максима Кривоноса". По информации СБУ, это вражеское подразделение было сформировано для ведения взрывной деятельности против Украины и комплектуется военнопленными и правоохранителями, перешедшими на сторону врага. В настоящее время группировка воюет на Покровском направлении.

В интервью пропагандистам предатель рассказал, что убил двух украинских военнослужащих и сжег пикап.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что военный СБУ отказался выполнить приказ руководства и перешел на сторону России.

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