Убил годовалую дочь и хотел забрать жизнь сына: на Черниговщине отца приговорили к пожизненному заключению

Мужчина с особой жестокостью убил одного ребенка и переломил кости двухлетнему сыну.
В Черниговской области жителя бывшего Щорского района приговорили к пожизненному заключению за убийство малолетней дочери и покушение на убийство 2-летнего сына.
Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.
Прокурор в суде доказал, что мужчина в октябре 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил свою 11-месячную дочь и пытался убить 2-летнего сына.
Как сообщает "Высокий Валй" со ссылкой на спикера облансой прокуратуры Валерия Литовченко, пьяный мужчина ударил младенца головой о крыльцо своего дома. От тяжелых ребенок умер.
После этого душегуб пытался убить 2-летнего сына – избивал его руками и ногами, переломав ему конечности.
"В бессознательном состоянии бросил ребенка замерзать на улице. К счастью, тяжелораненого нашла мать и его спасли медики. В суде обвиняемый отрицал свою вину, подавал апелляционные жалобы", — отметил Валерий Литовченко.
В течение 6 лет ювенальные прокуроры в судах разных инстанций доказывали вину обвиняемого. Апелляционный суд Черниговской области признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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