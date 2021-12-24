Убил годовалую дочь и хотел забрать жизнь сына: на Черниговщине отца приговорили к пожизненному заключению

Убил годовалую дочь и хотел забрать жизнь сына: на Черниговщине отца приговорили к пожизненному заключению

Мужчина с особой жестокостью убил одного ребенка и переломил кости двухлетнему сыну.

В Черниговской области жителя бывшего Щорского района приговорили к пожизненному заключению за убийство малолетней дочери и покушение на убийство 2-летнего сына.

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Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Прокурор в суде доказал, что мужчина в октябре 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил свою 11-месячную дочь и пытался убить 2-летнего сына.

Как сообщает "Высокий Валй" со ссылкой на спикера облансой прокуратуры Валерия Литовченко, пьяный мужчина ударил младенца головой о крыльцо своего дома. От тяжелых ребенок умер.

После этого душегуб пытался убить 2-летнего сына – избивал его руками и ногами, переломав ему конечности.

"В бессознательном состоянии бросил ребенка замерзать на улице. К счастью, тяжелораненого нашла мать и его спасли медики. В суде обвиняемый отрицал свою вину, подавал апелляционные жалобы", — отметил Валерий Литовченко.

В течение 6 лет ювенальные прокуроры в судах разных инстанций доказывали вину обвиняемого. Апелляционный суд Черниговской области признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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