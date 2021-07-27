Убил и изнасиловал жену: под Полтавой избрали меру пресечения 27-летнему мужчине

Убил и изнасиловал жену: под Полтавой избрали меру пресечения 27-летнему мужчине

Подозреваемый в убийстве после совершения здочину скрывался в заброшенном здании.

В Полтавской области взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве и изнасиловании жены. В течение 2 месяцев он будет находиться под стражей.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Вчера, 26 июля, в Гадяцком районном суде 27-летнему мужчине, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 24-летней жены, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Дело расследуется по пункту 10 части второй статьи 115 Уголовного кодекса — "Умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием". Санкция статьи предполагает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Так, 25 июля на окраине села Билеченковка Полтавской области нашли тело местной жительницы с признаками насильственной смерти. 26 июля на Полтавщине задержали 27-летнего подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

Напомним, что Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.

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