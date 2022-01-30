Убил и поджег в магазине: полицейские задержали мужчину, совершившего расправу в Херсонской области

Злоумышленнику грозит пожизненный срок.
Правоохранители задержали мужчину, который расправился с охранником в селе Стрелковое, поджег магазин и украл деньги, а затем скрылся в Одессе, где его и поймали.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Ночью подозреваемый попал в магазин, где находился охранник и нанес ему 10 ножевых ранений. В результате последний погиб. Подозреваемый похитил сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и поджег помещение магазина.
По словам начальника управления уголовного розыска полиции Херсона Дениса Каримова, сотрудники полиции установили, что около двух недель назад к работнице магазина приехал жить из Николаевской области мужчина, с которым женщина познакомилась в Интернете. Однако по месту жительства 39-летний гражданин отсутствовал. Оперативники проверили по информационным базам его личные данные и выяснили, что мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители узнали, что мужчина утром выехал в Геническ, после чего сел в рейсовый автобус в Херсон. А потом отправился в Одессу. Вместе с управлением уголовного розыска полиции Одесской области подозреваемый был задержан.
В настоящее время подозреваемый задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении трех тяжких преступлений – умышленном убийстве, разбоях и умышленном повреждении имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному может грозить пожизненное заключение.
Напомним, в Днепре в парке им. Глобы обнаружили тело мужчины с черепно-мозговой травмой.
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