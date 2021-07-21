Убил и сам позвонил в полицию: в Сумской области отчим зарезал своего пасынка (фото)

Убил и сам позвонил в полицию: в Сумской области отчим зарезал своего пасынка (фото)

Мужчина сказал правоохоронциям, что труп пасынка нашел дома, но в убийстве заподозрили именно заявителя.

В Ахтырском районе Сумской области отчим схватил нож и ударил им пасынка. От полученной травмы 40-летний мужчина умер на месте происшествия.

Как рассказали в пресс-службе полиции Сумской области, убийство произошло во время распития спиртных напитков, когда между мужчинами возник конфликт.

"На специальную линию 102 позвонил 56-летний житель Ахтырского района. Он сообщил, что в доме по месту жительства обнаружил труп своего 40-летнего пасынка", — рассказывают правоохранители.

Полиция Сумской области

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В овремя розыска полицейские установили, что к убийству причастен сам отчим.

Полиция Сумской области

Оказалось, что в тот день они вместе распивали спиртные напитки, во время чего между мужчинами возник конфликт.

"Чтобы доказать свою правоту, отчим схватил нож и ударил им соперника. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия", — отметили в полиции.

Полиция Сумской области

Отчима погибшего задержали и уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Следствие продолжается.

Напомним, в Черниговской области 47-летний отец топором убил 21-летнего сына.

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