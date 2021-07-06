Убил и сообщил хозяину дома: в Херсоне мужчина расправился с женщиной

Убил и сообщил хозяину дома: в Херсоне мужчина расправился с женщиной

Злоумышленник убил свою сожительницу и скрылся в неизвестном направлении.

В одном из частных домов Корабельного района произошел конфликт между сожителями. Мужчина убил женщину и сразу убежал.

Как сообщили в полиции Херсонской области, от врача кареты "скорой помощи" поступило сообщение, что во время отработки вызова в одном из домов частного сектора он обнаружил тело 53-летней женщины с телесными повреждениями.

Полицейские выяснили, что гражданские супруги снимали комнату в доме. В тот день, около 22:00, хозяин дома вернулся с женой домой. В это время к ним вышел квартирант и сообщил, что он только что убил свою сожительницу, после чего вышел из дома и пошел в неизвестном направлении.

В их комнате арендодатель увидел женщину в крови и позвонил в "скорую".

Злоумышленник был задержан. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаевской области в полицию обратилась местная жительница и заявила, что во дворе одного из дачных домов лежит мертвый мужчина. Полиция выяснила, что конфликт между двумя мужчинами закончился трагедией.

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