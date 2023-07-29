Убил и сжег: на Черниговщине мужчина жестоко расправился с банкиром (фото)

Полицейские задержали 51-летнего киевлянина, который в своем загородном доме убил 49-летнего товарища и машиной вывез тело в Черниговскую область. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сжег тело недалеко от кладбища в Козелецкой громаде.

Обо всех подробностях сообщает полиция Черниговской области.

В полицию Черниговщины поступило сообщение от жительницы села Ничеговка Козелецкой поселковой громады. Женщина обнаружила у местного кладбища следы пожарища, в котором находились кости и человеческий череп. Полицейские обнаружили человеческие останки и вещественные доказательства: следы обуви и автомобильных колес.

На месте преступления

"На месте криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. На пепелище обнаружили остатки обуви 45 размера. Это стало весомой зацепкой в раскрытии преступления. Чтобы составлять личность мужчины, сотрудники криминального анализа полиции Черниговщины отработали сообщения о всех пропавших без вести мужчинах в Чернигове, Киевской и Полтавской областях. Это сотни людей", – сказал глава отдела криминального анализа областной полиции Иван Андрейченко.

Изъятое было направлено на проведение экспертных исследований.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось выяснить, что убитый мужчина жил в Киеве. В последний раз он выходил на связь 12 июля. О его исчезновении в полицию заявила сестра. При поддержке коллег из Киева мы установили круг общения убитого. специальностью он — банкир, последние несколько лет не работал. Ранее был управляющим одного из банков в Киеве. Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась", — отметил начальник криминальной полиции Черниговщины Александр Васильченко.

По его словам, в ночь на 13 июля в загородном доме он распивал алкоголь вместе со своим товарищем, бывшим банкиром.

"Подозреваемый – директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил им товарища до смерти. Поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов утром он поехал в магазин, где купил горючие вещества, химические средства и т. д. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился в Черниговскую область. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничоговка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища в местное кладбище и сжег его. После чего вернулся домой", – сообщил детали преступления Александр Васильченко.

Мужчину задержали в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Житомире 41-летний местный житель зарезал 23-летнего военнослужащего. Трагедия произошла из-за замечаний мужчине.

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